موقع حملة ترامب لانتخابات 2020 يسخر من هيلاري كلينتون

سخر موقع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الخاص بحملته الانتخابية 2020، من المترشحة السابقة لرئاسة البلاد ​هيلاري كلينتون​ بطريقة لافتة. وتظهر لمتصفحي الموقع صفحة "الخطأ 404"، مرفوقة بصورة هيلاري كلينتون في هيئة رئيسة للبلاد تحمل الختم الرئاسي أمام مقر ​الكونغرس​، كما كتب أمام صورتها التعليق: "عذرا! هذا غريب أنتم تبحثون عن شيء غير موجود". و"الخطأ 404"، هو خطأ شائع يواجه متصفحي ​الإنترنت​ ويفيد بأن المحتوى المبحوث عنه غير متوفر. وأكد موقع The Hill أن فريق حملة ترامب ل​انتخابات​ 2020 الرئاسية لم يستجب لطلب التعليق على هذه الحادثة.

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