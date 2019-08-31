دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper اختراق حساب مؤسس «تويتر»

تعرض حساب مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر»، جاك دورسي اليوم الجمعة، إلى الاختراق.

ونشر «الهاكرز»، تغريدات عنصرية ضد السود، قبل أن يستعيد جاك دورسي، الحساب بعدها بدقائق، ويقوم بحذف التغريدات السابقة.

ويعتبر جاك دورسي من أحد أبرز العقول الشابة في العالم في الوقت الحالي فهو صاحب فكرة ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر الذي بات من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداماً لدى العديد من النشطاء وروّاد الأعمال.

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