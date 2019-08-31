- 1/3
- 2/3
- 3/3
تعرض حساب مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر»، جاك دورسي اليوم الجمعة، إلى الاختراق.
ونشر «الهاكرز»، تغريدات عنصرية ضد السود، قبل أن يستعيد جاك دورسي، الحساب بعدها بدقائق، ويقوم بحذف التغريدات السابقة.
ويعتبر جاك دورسي من أحد أبرز العقول الشابة في العالم في الوقت الحالي فهو صاحب فكرة ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر الذي بات من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداماً لدى العديد من النشطاء وروّاد الأعمال.
شاهد أيضاً: لائحة المليارديرات العالمية... و تصدر قوي لدولة عربية
كانت هذه تفاصيل خبر اختراق حساب مؤسس «تويتر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.