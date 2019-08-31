انفجار صاروخ إيراني لدى إطلاقه وترامب ينفي علاقة أمريكا بالأمر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن بلاده "غير متورطة" في ما يبدو أنه انفجار صاروخ إيراني لدى اطلاقه.

وكتب في تغريدة "الولايات المتحدة غير متورطة في الحادث الكارثي خلال الاستعدادات الاخيرة لإطلاق صاروخ سفير الذي يحمل قمرا صناعيا من موقع سمنان في إيران".

وأظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية أرفقها ترامب مع تغريدته ما يبدو أنه انفجار لصاروخ عند منصة الإطلاق.

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تقول إيران إن برنامجها الصاروخي مخصص للاستخدام المدني في الفضاء. لكن بما أن الصواريخ تستخدم تقنية مشابهة للصواريخ البالستية البعيدة المدى، تنظر واشنطن إلى أنشطة البلاد بعين متشككة.

وتخوض واشنطن وطهران مواجهة مريرة منذ العام الماضي عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وتعلن إيران مرارا أن برنامجها النووي هدفه تطوير قدراتها في الطاقة النووية، لكن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وغيرها من الخصوم في المنطقة تشدد على أن هذا الأمر غطاء لصنع أسلحة.