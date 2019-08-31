البوليساريو في اليابان

المغرب والبوليساريو وجها لوجه في اليابان، وذلك بمناسبة القمة السابعة للتنمية الإفريقية.
فرغم الرفض المشترك الصادر عن كل من المغرب واليابان لمشاركة جبهة البوليساريو في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية، انتقل زعيم الجبهة، إبراهيم غالي، إلى اليابان، حيث حلّ بجزيرة يوكوهاما.
وتنعقد القمة، التي تستمر ثلاثة أيام بين 28 و30 غشت الجاري، تحت شعار: «النهوض بتنمية إفريقيا من خلال الموارد البشرية والتكنولوجيا والابتكار».
ورغم عدم الترحيب بها من لدن البلد المنظم، فإن الجبهة الانفصالية تصرّ على تحويل مثل هذه المؤتمرات إلى حلبة للصراع مع المغرب.
ويقود الوفد المغربي في القمة وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، فيما لعبت الجزائر دورا حاسما في تمكين البوليساريو من حضور أشغال القمة.
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