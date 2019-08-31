اعلنت شركة "تويتر"، إن حساب مؤسسها جاك دورسي في موقع التواصل الاجتماعي هذا، قد تعرض للاختراق والقرصنة.
وجاء في بيان فريق الاتصالات في الشركة "نعلم أنه تم اختراق حساب دورسي ونحن نحاول التحقق من تفاصيل الحادث".
وقامت الشركة بحذف، المنشورات التي نشرها القراصنة على حساب دورسي الذي لديه أكثر من 4 ملايين من المتابعين.
ولكن رغم ذلك، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم على الحساب المذكور نشر العديد من الرسائل العنصرية والتهديدات بالانفجار.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "الرسائل المزيفة التي نشرت على حساب دورسي، أفادت بأنه سيتم تفجير مقر شركة تويتر في سان فرانسيسكو".
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر تعلن عن قرصنة حساب مؤسسها جاك دورسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.