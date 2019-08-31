الساهر بحفل زواج نجله امس 'صور'

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنان العراقي كاظم الساهر خلال حفل زواج نجله عمر من الطبيبة المغربية نورا الدخش في الرباط. ووفق معلومات خاصة، فإنّه ممنوع على الحضور التصوير بهواتفهم منعاً باتاً حفاظاً على خصوصية الحفل الذي حضره كبار الشخصيات من داخل وخارج المغرب، كما حضرت الحفل طليقة الساهر والدة وسام وعمر التي تقيم في دبي. Advertisements



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