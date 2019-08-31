تعرف على المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار

اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المصرف حدد اسماء المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بمنح قروض 100 مليون دينار للموظفين الذين يفضل ان يكونوا من الموطنة رواتبهم لدى المصرف و50 مليون دينار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية".

واضاف ان "المجمعات الاستثمارية السكنية التي استوفت جميع الشروط القانونية والتي يتم على اثرها منح القروض لشراء الوحدات السكنية هي ( مجمع ارض بابل السكني في محافظة بابل - مجمع العزيز السكني في الناصرية - مجمع جبل عامل السكني في الديوانية - مجمع آلامل السكني في البصرة - مجمع اسكان الدوحة في المثنى)".

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ودعا المصرف "الموظفين الراغبين بمنحهم قروض 100 مليون دينار والمواطنين الذين تم تحديد 50 مليون دينار لشراء الشقق السكنية الى التوجه لتلك المجمعات الاطلاع على مواصفات تلك الشقق".

واكد ان "الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار و 50 مليون دينار ومن ضمنها محافظة بغداد"، لافتا الى ان"العمل جار بشكل مستمر على احالة الشركات الاخرى حال استكمال الإجراءات والموافقات القانونية".

واعلن مصرف الرافدين في كانون الاول 2018 عن منحه قرضا بمبلغ 75 مليون دينار للمواطنين والموظفين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية لغرض المساهمة في التخفيف من أزمة السكن والتشجيع على تسويق الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية.