الان تتابع عمران خان يحّذر دول العالم: لا يمكنكم تجاهل كشمير… كلنا في خطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسلام اباد -الخليج 365:

اكد رئيس وزراء باكستان عمران خان أن العالم بأسره لا يمكن أن يتحاهل قضية كشمير ، مشيراً إلى أنه إذا لم يفعل العالم شيئًا لوقف الهجوم الهندي على كشمير وشعبها ، فستقترب دولتان مسلحتان بالأسلحة النووية من مواجهة عسكرية مباشرة.

ودعا خان في مقالة نشرت في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية “الاسرة الدولية إلى التفكير في ما هو أبعد من منافعها التجارية والاقتصادية”.

وقال :نشبت الحرب العالمية الثانية بعد سياسة التهدئة في ميونيخ. وهو تهديد مماثل يحدق مجددا بالعالم لكن هذه المرة تحت تهديد السلاح النووي.

وقال: بعد انتخابي رئيس وزراء باكستان في أغسطس الماضي ، كانت إحدى أهم أولوياتي هي العمل من أجل سلام دائم وعادل في جنوب آسيا.

تواجه الهند وباكستان ، على الرغم من تاريخنا الصعب ، تحديات مماثلة من الفقر والبطالة وتغير المناخ ، وخاصة خطر ذوبان الأنهار الجليدية وندرة المياه لمئات الملايين من مواطنينا.

وأضاف: كنت أرغب في تطبيع العلاقات مع الهند من خلال التجارة وتسوية نزاع كشمير ، العائق الأول أمام تطبيع العلاقات بيننا.

ففي 26 تموز (يوليو) 2018 ، في أول خطاب تلفزيوني له إلى باكستان بعد الفوز في الانتخابات ، ذكرت أننا نريد السلام مع الهند وإذا استغرق الأمر خطوة واحدة إلى الأمام ، فسنتخذ خطوتين.

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بعد ذلك ، تم ترتيب اجتماع بين وزيري الخارجية لدينا على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 ، لكن الهند ألغت الاجتماع. في شهر سبتمبر من هذا العام كتبت رسالتي الأولى من ثلاث رسائل إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدعو إلى الحوار والسلام.

لسوء الحظ ، رفضت الهند كل جهودي لبدء حوار من أجل السلام. في البداية ، افترضنا أن مواقف السيد مودي المتشددة بشكل متزايد وخطابه ضد باكستان كانت تهدف إلى إثارة الهيجان القومي بين الناخبين الهنود مع التركيز على الانتخابات الهندية في شهر مايو.

في 14 فبراير ، أي قبل أشهر قليلة من تلك الانتخابات ، قام شاب كشميري بتنفيذ هجوم انتحاري على القوات الهندية في كشمير التي تحتلها الهند. الحكومة الهندية ألقت باللوم على باكستان.

طلبنا أدلة ، لكن السيد مودي أرسل طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية عبر الحدود إلى باكستان. أسقط سلاح الجو لدينا طائرة هندية وأسر الطيار.

أردنا للإشارة إلى أننا قد ندافع عن أنفسنا ، لكننا اخترنا عدم ضرب هدف قد يتسبب في خسائر في الأرواح. لقد اتخذت قرارًا واعًا لإظهار أن باكستان ليس لديها نية لتفاقم الصراع بين دولتين مسلحتين بالأسلحة النووية. عدنا الطيار الهندي الأسير ، دون شروط مسبقة.

في 23 أيار (مايو) ، بعد إعادة انتخاب السيد مودي ، هنأته وأملنا أن نتمكن من العمل من أجل “السلام والتقدم والازدهار في جنوب آسيا”. في يونيو ، بعثت برسالة أخرى إلى السيد مودي يعرض فيها الحوار للعمل من أجل السلام.

مرة أخرى ، اختارت الهند عدم الرد. ووجدنا أنه بينما كنت أقوم بمبادرات سلام ، كانت الهند تضغط من أجل إدراج باكستان في “القائمة السوداء” في فرقة العمل المالية الحكومية الدولية ، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية قاسية ودفعنا نحو الإفلاس.

وقال في مقاله: من الواضح أن السيد مودي قد أخطأ في رغبتنا في السلام في الجوار النووي باعتباره استرضاء. لم نكن ببساطة ضد حكومة معادية. لقد كنا ضد الهند الجديدة التي يحكمها قادة وحزب يمثلون نواتج السفينة الأم للهندوسية ، راشتريا سوايامسيفاك سانغ ، أو الولايات المتحدة الأمريكية.