العيسى رئيساً جديداً للديوان الملكي السعودي

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الجمعة، عدة أوامر ملكية شملت تعيينات جديدة بعدد من الوزراء والهيئات الرسمية بالمملكة العربية السعودية.



وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين فهد بن محمد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير، وأمر بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر الخريف وزيراً لها، إضافة إلى أمر بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت:

- تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.

- يُعدَّل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة.

- إنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

- إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

- ربط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

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- إنشاء مركز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية، يرتبطان تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- ‏‫تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.

- تعيين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين ‏‫بندر إبراهيم الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

- تعيين الدكتور بندر محمد بندر العيبان مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

- تعيين الدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

- تعيين مازن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

- تعيين الأستاذ عقلاء العقلاء نائباً لرئيس الديوان الملكي.

كما تضمنت القرارات الملكية إعفاء كل من خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه كرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وتماضر بنت يوسف الرماح نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها، وخليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.