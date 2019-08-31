واشنطن تفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 وقبطانها

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، أن السلطات الأمريكية فرضت عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 - المتهمة بنقل نفط إلى سوريا رغم العقوبات - وعلى قبطانها.

Advertisements وقالت الوزارة في بيان إن "أدريان داريا 1 تُعتبر ملكيّةً محظورة وفقاً لقرار تنفيذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية". وأضافت أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف ايضاً بالعقوبات.

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