وثائق تكشف "شراء" الدوحة لقاءات مع شخصيات أمريكية

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السبت 31 أغسطس 2019
تميم
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت تسريبات جديدة أن للحكومة القطرية، التي تعاني من دبلوماسية متهالكة وضعيفة، دفعت مبالغ طائلة عبر وسطاء من صربيا، فقط من أجل الوصول إلى مسؤولين أمريكيين، ولقائهم.
وأظهرت صورة مستندات امسربة، دفع قطر 350 ألف دولار، لسفير صربي سابق للتوسط لها وتنسيق اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين، وفق ما أورد موقع "عرب مباشر"، الخميس.
وحسب للوثيقة المسربة، حصل السفير السابق على 7 دفعات، كل دفعة بـ 50 ألف دولار.
وتوضح التواريخ المكتوبة في عمليات الدفع، أن أول عملية كانت في 8 يناير(كانون الثاني) 2019، والثانية في 19 فبراير(شباط)، والثالثة في 5 مارس(آذار)، والرابعة في 2 أبريل(نيسان)، الخامسة في 3 مايو(أيار)، والسادسة في 11 يونيو(حزيران)، والسابعة في 2 يوليو(تموز) 2019.
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