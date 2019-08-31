وزير الخارجية الأمريكي: الثقة في ظريف "خطأ"

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السبت 31 أغسطس 2019

بومبيو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الجمعة، إنه "كان خطأ كبيراً الثقة" في وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.



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ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن بومبيو، قوله في تغريدات على موقع تويتر إن ظريف أكد للمملكة المتحدة إن ناقلة النفط الإيرانية التي أطلق سراحها في جبل طارق لن تتجه إلى سوريا.

وتابع بومبيو أن هناك "معلومات موثوقة" تشير إلى أن ناقلة النفط الإيرانية "اتجهت إلى ميناء طرطوس بسوريا".

وأضاف "آمل أن تغير مسارها".