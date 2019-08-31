الارشيف / اخبار العالم

كباشي: سنقدم الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية الاخيرة لمحاكمات عسكرية

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كباشي: سنقدم الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية الاخيرة لمحاكمات عسكرية

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

قال عضو مجلس السيادة، الفريق أول الركن، شمس الدين كباشي، أن التحقيقات مع الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية الاخيرة شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديمهم إلى محاكمة عسكرية.

 

 وأضاف تم اطلاق سراح بعض المدنيين الذين جرى القبض عليهم على خلفية المحاولة، بعد أن أكدت التحريات انهم لم يشاركوا في التخطيط.

Advertisements

 

وفي سياق أخر قال  كباشي أن العسكريين في مجلس السيادة على استعداد للخضوع إلى القانون اذا طالتهم أي اتهامات متعلقة بفض الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي.

 

واشار إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على تكوين لجنة تحقيق وطنية مستقلة، التي ستقوم بإجراء تحقيقات شفافة ونزيهة، مضيفا "نحن نعمل من اجل ارساء دولة القانون والعدالة هي احد شعارات الثورة.

 

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كباشي: سنقدم الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية الاخيرة لمحاكمات عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا