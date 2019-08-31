كباشي: سنقدم الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية الاخيرة لمحاكمات عسكرية

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال عضو مجلس السيادة، الفريق أول الركن، شمس الدين كباشي، أن التحقيقات مع الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية الاخيرة شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديمهم إلى محاكمة عسكرية.
وأضاف تم اطلاق سراح بعض المدنيين الذين جرى القبض عليهم على خلفية المحاولة، بعد أن أكدت التحريات انهم لم يشاركوا في التخطيط.
وفي سياق أخر قال كباشي أن العسكريين في مجلس السيادة على استعداد للخضوع إلى القانون اذا طالتهم أي اتهامات متعلقة بفض الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي.
واشار إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على تكوين لجنة تحقيق وطنية مستقلة، التي ستقوم بإجراء تحقيقات شفافة ونزيهة، مضيفا "نحن نعمل من اجل ارساء دولة القانون والعدالة هي احد شعارات الثورة.
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