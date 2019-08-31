- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
كشف عضو المجلس السيادي، الفريق شمس الدين الكباشي، “الجمعة”، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس السيادي الفريق شرطة الطريفي إدريس، وزيراً للداخلية، وأكد أن “المكون العسكري سينهي مشاوراته، مساءى اليوم بشأن قائمة قوى الحرية والتغيير للتشكيل الوزاري”.
وقال الكباشي، في تصريحات وفقا لـ”العين الإخبارية”، إن “قوائم المرشحين لتولي الحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية في البلاد ما زالت في مرحلة التدقيق الأمني”.
وكان كباشي قد قال يوم الخميس إن “خطأً إجرائياً” أدى إلى تأجيل إعلان التشكيلة الحكومية التي كان من المفترض أن تبصر النور الأربعاء، مضيفاً أن قوى الحرية والتغيير عملت على معالجته في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.
وأعلن كباشي في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” استعداد المكون العسكري في مجلس السيادة للخضوع للقانون، إذا طالته أي اتهامات تتعلق بمأساة فض الاعتصام، التي أدت إلى مقتل العشرات، في 3 يونيو الماضي.
وأشار إلى أن المجلس حريص على إرساء دولة القانون والعدالة، وهي من شعارات الثورة، مضيفاً “قبل أن نكون جنوداً فنحن مواطنون يسري علينا ما يسري على الآخرين”.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الكباشي: يكشف عن مُرشح العسكريين لوزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.