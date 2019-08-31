شكرا لقرائتكم فصائل معارضة بإدلب: المعارك مستمرة رغم وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى فصيل "الجبهة الوطنية للتحرير"، العامل في إدلب، علمه بإعلان روسيا وقف إطلاق النار المقرر اليوم السبت، مؤكداً أن المعارك لا تزال مستمرة وبشكل يومي على كل المحاور.

وأضاف الناطق باسم الجبهة الوطنية أن الفصائل العسكرية تعمل باستمرار على وضع الخطط الدفاعية.

وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا، أنس العبدة، لفت إلى وجود ترتيب جديد لعمليات وخطط الجبهة الوطنية للتحرير دون أن يوضح تفاصيل الخطط المستقبلية.

وكان النظام السوري أعلن، في وقت سابق، موافقته على الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دعت إليه روسيا في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، على أن يدخل حيز التنفيذ عند السادسة من صباح اليوم السبت.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن القصف والغارات تواصلت حتى الساعات الأخيرة من الجمعة، حيث سجل أكثر من 124 غارة استهدفت مناطق في ريف إدلب وحماة واللاذقية إضافة إلى طريق حلب دمشق.

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وبحسب المرصد فقد بلغ عدد القتلى منذ بدء التصعيد أواخر أبريل نحو 4 آلاف و100 قتيل، أكثر من ربعهم مدنيون.

وكانت قوات النظام السوري حققت، الخميس، مزيداً من التقدم في محافظة إدلب في شمال غربي البلاد بسيطرتها على عدة قرى وبلدات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل، الخميس، 7 مدنيين، بينهم طفلان، في قصف طال قريتين في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد، غداة مقتل 12 مدنياً في غارات طالت أحياء سكنية في مدينة معرة النعمان.

وبعد أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي هجوماً في ريف إدلب الجنوبي، حيث يمر الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب شمالاً بالعاصمة دمشق.

وتمكنت قبل 10 أيام من السيطرة على مدينة خان شيخون الواقعة على الطريق، وتحاول منذ ذلك الحين التقدم في محيطها أكثر.