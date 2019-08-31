بولندا تعتزم شراء 32 مقاتلة من طراز "إف-35" من أميركا

لفت مسؤول كبير في ​الإدارة الأميركية​ للصحافيين الى أن "​بولندا​ تنوي شراء 32 مقاتلة من طراز F-35 من ​الولايات المتحدة​ في إطار التحديث العسكري".

وذكر المسؤول أنه "في حزيران وقع رئيسا الولايات المتحدة وبولندا على اتفاقية دفاع، والتي تنطوي على زيادة في عدد العسكريين في بولندا بمقدار ألف شخص"، مشيرا الى إن "بولندا تجري تحديثًا عسكريًا و"تخطط لشراء 32 مقاتلة من طراز إف-35".

في وقت سابق، ألغى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ زيارة لبولندا المقرر عقدها في نهاية هذا الأسبوع على خلفيةإعصار دوريان الذي كان يقترب من الساحل الغربي للبلاد.

كان من المقرر أن يزور ترامب بولندا في الفترة من 31 آب إلى 2 أيلول وسيشارك في الأحداث على شرف الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية بدلاً من ذلك، أرسل ترامب نائب الرئيس ​مايك بينس​ إلى بولندا.