نيويورك تايمز: محاكمة المتهمين بالتخطيط لاعتداءات 11 أيلول تبدأ بـ2021

اشارت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الى أن "محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 أيلول وبينهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد تبدأ في كانون الثاني 2021 في قاعدة ​غوانتانامو​ العسكرية الأميركية". وولفتت الى أن "القاضي المكلف الملف الكولونيل شاين كوهن حدد تاريخ 11 كانون الثاني 2021 موعدا لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة محاكمة الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام". واضافت: "ورد التاريخ في مذكرة من حوالى عشر صفحات تحدد الجدول الزمني للإجراءات التمهيديّة السابقة للمحاكمة"، لافتة الى أن "فريق الدفاع تمهل حتى بدء الجلسة الأولى لتأمين الوثائق والمواد التي يحتاج إليها، ولم يؤكد أي من البنتاغون ومحامي الدفاع والادّعاء هذه المعلومات في الوقت الحاضر".

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