منظمة الهجرة الدولية: اعادة 148 مهاجراً نيجريّاً الى بلادهم من ليبيا

أعلنت ​المنظمة الدولية للهجرة​ اعادة 148 مهاجراً نيجريّاً الى بلادهم عبر طائرة من ​ليبيا​ حيث كانوا محتجزين داخل مراكز اعتقال

وأوضحت انه "من بين هؤلاء ​المهاجرين​ هناك "أربعة كانوا موجودين" في مركز احتجاز تعرّض "للقصف في 2 تموز بالقرب من ​طرابلس​".

وتمت مساعدة هؤلاء المهاجرين لدى وصولهم إلى مطار نيامي من قبل فريق من المنظمة الدولية للهجرة سينقلهم إلى قراهم.

وبذلك، يرتفع إلى ألف عدد النيجريين الذين أُعيدوا إلى بلادهم منذ كانون الثاني على متن طائرات بعدما كانوا محتجزين في مراكز اعتقال في ليبيا، استنادا الى أرقام المنظمة الدولية للهجرة