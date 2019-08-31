الصليب الأحمر التشيكي:نعمل على إرسال المزيد من المساعدات الطبية لشعب سوريا

أكد الأمين العام لمنظمة ​الصليب الأحمر​ التشيكي جوزيف كونتشني أن المنظمة تعمل على إرسال المزيد من ال​مساعدات​ الطبية للشعب السوري.

كلام كونتشني جاء خلال لقائه القائم بالأعمال في ​السفارة السورية​ في براغ أميرة قرواني حيث جرى بحث الترتيبات لإرسال شحنة مساعدات طبية جديدة مقدمة من الصليب الأحمر التشيكي للشعب السوري تتضمن سيارتي إسعاف و 13 حاضنة أطفال وجهاز أشعة وعددا من الأجهزة الطبية الأخرى.

وشكرت قرواني ​الحكومة​ التشيكية ومنظمة الصليب الأحمر التشيكي على ما تقدمه من مساعدات ولاسيما الطبية منها للشعب السوري الذي عانى من تخريب الكثير من منشآته الصحية من قبل الإرهابيين وداعميهم.

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