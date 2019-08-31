أبو الحسن: الأزمة لا تعالج بالإجراءات الإقتصادية بل بالنوايا الحقيقة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "مشهد ​الشباب​ المعتصمين أمام ​السفارة الكندية​ مؤلم ومؤسف ، وعشية إجتماع ​بعبدا​ الإقتصادي وفي ظل الغيوم المتلبدة فإن الأزمة لا تعالج بالإجراءات الإقتصادية بل بالنوايا الحقيقة والإرادة الجدية وبميثاق شرف يلزم بتطبيق الإصلاحات كي لا نصبح تحت رحمة الخارج وتملى علينا الشروط وما أخطرها .

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