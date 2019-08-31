الكتيبة الاسبانية تفتح دورة لتعليم اللغة الاسبانية لأبناء شبعا والقرى المجاورة

في اطار التعاون القائم بين قوات اليونيفيل والسكان المحليين في منطقة عمل هذه القوات، توصلت الكتيبة الاسبانية بالتعاون والتنسيق مع بلدية شبعا إلى فتح دورة لتعليم اللغة الاسبانية للراغبين من أبناء شبعا والقرى المجاورة وذلك في قاعة المكتبة العامة في البلدية وبمعدل ساعتين في الاسبوع.
وشدد رئيس البلدية محمد صعب على أهمية مثل هذه النشاطات ثقافيا وتربويا والتي من شأنها تشديد أواصر العلاقة المتينة بين قوات اليونيفيل وأبناء المنطقة المحكومة بالمحبة والاحترام المتبادلين.
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