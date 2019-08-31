الكتيبة الاسبانية تفتح دورة لتعليم اللغة الاسبانية لأبناء شبعا والقرى المجاورة

في اطار التعاون القائم بين ​قوات اليونيفيل​ والسكان المحليين في منطقة عمل هذه ​القوات​، توصلت ​الكتيبة الاسبانية​ بالتعاون والتنسيق مع ​بلدية شبعا​ إلى فتح دورة لتعليم ​اللغة​ الاسبانية للراغبين من أبناء شبعا والقرى المجاورة وذلك في قاعة المكتبة العامة في ​البلدية​ وبمعدل ساعتين في الاسبوع.

وشدد رئيس البلدية ​محمد صعب​ على أهمية مثل هذه النشاطات ثقافيا وتربويا والتي من شأنها تشديد أواصر العلاقة المتينة بين قوات اليونيفيل وأبناء المنطقة المحكومة بالمحبة والاحترام المتبادلين.