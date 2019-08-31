ترامب: رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية تدخل حيز التنفيذ الأحد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ رسومًا جمركيّة إضافيّة بالغة 15 بالمئة على بضائع صينيّة بقيمة مليارات الدولارات ستدخل حيّز التنفيذ الأحد.
وردا على أسئلة صحافيين بشأن إمكان تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ لاحق، أكد الرئيس الأميركي "أنه تمّ تثبيتها".
يذكر أنه تشمل البضائع الصينية المستهدفة مجموعةً واسعة من البضائع، ولا سيما في قطاعات الأغذية والنسيج والأثاث.
ويخوض الطرفان منذ عام نزاعا تجاريا مع تبادل فرض رسوم جمركيّة على مليارات الدولارات من البضائع.
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