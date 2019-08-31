هاشم:لتبقى المناقشات والقرارات بعيدة عن جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "خمسة خبراء وضعوا ثمانية اقتراحات لإخراج ​لبنان​ من الأزمة الراهنة بعد ان ادرك الجميع دقة الأزمة المالية والاقتصادية ووضعت الاقتراحات لأخذ القرار حول إجراءات الإنقاذ من مخاطر الأزمة وتطورها وصولا الى مساحة الأمان المطلوبة وكما هي التجربة التدابير والإجراءات الموجعة يتحملها الناس ، مباشرة او مناورة"، سائلا "لماذا التهرب من الضريبة التصاعدية؟". وشدد على "ضرورة أن تبقى المناقشات والقرارات بعيدة عن جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة".

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