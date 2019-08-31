النشرة: الجيش الاسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق مرتفعات سدانة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن ​الجيش الإسرائيلي​ أطلق عند الرابعة من فجر اليوم عدة قنابل مضيئة من مواقعه في ​رويسات العلم​ فوق مرتفعات سدانة خراج ​بلدة شبعا​ تزامنت مع رمايات رشاشة متقطعة في محيط الموقغ أعقبه وعلى فترات متقطعة إطلاق العديد من القنابل المضيئة أيضا من قبل الجيش الإسرائيلي من مواقعه في محور الغجر و​العباسية​ وصولا حتى موقع رويسات العلم داخل ​مزارع شبعا​ وتزامن ذلك مع دوي ​انفجارات​ متعددة في عمق المزارع في ظل تحليق مكثف ل​طائرة​ استطلاع من دون طيار في سماء المنطقة امتدادا حتى سماء قرى ​العرقوب​.

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