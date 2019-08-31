ترمب سيفرض رسوماً جمركيّة جديدة على بضائع صينيّة

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واشنطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أن رسوما جمركية إضافية بالغة 15 بالمئة على بضائع صينية بقيمة مليارات الدولارات ستدخل حيز التنفيذ الأحد.

وردا على اسئلة صحافيين بشأن إمكان تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ لاحق، أجاب الرئيس الأميركي "لقد تم تثبيتها".

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جدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية التجارية الأميركية الصينية أثرت سلبا على أسعار النفط وأسعار الأسهم الأوروبية، فيما قال محللون أن زيادة التعريفات الجمركية الأميركية على البضائع الصينية أمر يضر بالأميركيين أنفسهم قبل الصين.

يذكر أن واشنطن تواصل الضغوط الاقتصادية على بكين ربما كان أخرها أزمة هواوي التي أثرت على أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام.