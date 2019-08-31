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تجاوز «الخط الأحمر» يطيح بـ«كاتمة أسرار» ترامب

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تجاوز «الخط الأحمر» يطيح بـ«كاتمة أسرار» ترامب دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تجاوز «الخط الأحمر» يطيح بـ«كاتمة أسرار» ترامب

قدَّمت مساعدة الرئيس الأمريكي الشخصية مادلين ويسترهاوت، استقالتها من منصبها، بعد اتهامها بالحديث عن عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع صحفيين، وهو ما يعتبره ترامب خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أنَّ ويسترهاوت التي يوجد مكتبها قبالة المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، تحدَّثت عن أمور خاصة بعائلة ترامب، أثناء دردشة مع صحفيين خلال حفل عشاء في نيوجيرسي، وأنَّها لم تبلغهم بشكل صريح أنَّ هذا الحديث ليس للنشر، مضيفة أنَّ ترامب علم بالأمر.

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يحصل قادة وملوك العالم على مرتبات مثل أي موظف آخر في الدولة، وتحتل الملكة إليزابيث المرتبة الأولى كأعلى ملوك العالم أجرًا حيث تحصل سنويًا على 107 مليون دولار كما أنها أكثر الملوك جلوسًا على العرش فهي ملكة إنجلترا منذ 67 عامًا. هكذا كان شكل

وتعد ويسترهاوت البالغة من العمر 28 عامًا كاتمة أسرار ترامب، وعملت معه منذ تولِّيه منصب الرئاسة، ويصفها البعض بأنها «أذن الرئيس» التي يسمع بها، ولن يَعُد بمقدورها دخول البيت الأبيض بعد تقديم استقالتها.

وقال ترامب في سبتمبر 2018م: إنَّ ويسترهاوت تعدّ «القناة السرية بينه وبين العالم الخارجي». وتابع: «إنها هي المفتاح.. إنها السر؛ لأنها الشخص المناسب».

يُذكَر أنَّ ويسترهاوت بدأت حياتها العملية عاملة استقبال في برج ترامب، ثُمَّ عملت مساعدة لرئيس أركان اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) كاتي والش، وفي يناير 2017 تَمَّ تعيينها مساعدة شخصية ومساعدة تنفيذية للرئيس ترامب، وتَمَّت ترقيتها إلى مديرة عمليات المكتب البيضاوي في فبراير 2019م.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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