"دوريان" يكتسب قوة ويتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس- (د ب أ): ازداد الإعصار دوريان قوة ليصبح إعصارا خطيرا للغاية من الفئة الرابعة، حسبما قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير مساء الجمعة. وأظهرت بيانات صادرة عن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن الإعصار تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 215 كيلومترا في الساعة. وأوضحت نشرة المركز الوطني للأعاصير أن العاصفة على بعد 925 كيلومترا من شمال منطقة "ويست بالم بيتش".

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