4.2 مليون رسالة مسيئة.. اختراق حساب "جاك دورسي" رئيس "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاصم الأنصاري:

تعرض حساب "جاك دورسي"، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر والمشارك في تأسيسه للاختراق أمس الجمعة.

وجرى إرسال العديد من الرسائل العنصرية والمسيئة منه إلى أكثر من 4.2 مليون متابع.

وتضمنت التغريدات التي جرى نشرها على حساب دورسي كلمات مثل: "نازي ألمانيا لم يفعل شيئًا خطئًا" و"هتلر بريء" بالإضافة إلى الزعم بوجود قنبلة في مقر الشركة.

وألقت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو باللوم في هذا الاختراق على الإشراف الأمني من مزود خدمة الإنترنت.

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وقال فريق الاتصالات في "تويتر"، عبر منشور رسمي: "سمح هذا لشخص بدون تفويض أن يكتب ويرسل تغريدات عبر رسالة نصية من رقم الهاتف".

واعترفت الشركة بالاختراق الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، بقولها، إن حساب دورسي تعرض للاختراق.

وبعد ساعتين، قال الفريق إن حساب الرئيس التنفيذي مؤمن كما أوقف الفريق الحساب المسؤول عن الاختراق.

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