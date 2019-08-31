حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وحسب بيان الهيئة، تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 23 31

سيوة 24 35

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 25 35

الاسماعيلية 24 35

السويس 25 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 36

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نخل 19 35

نويبع 28 34

طابا 25 34

كاترين 19 32

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 36

بنى سويف 24 36

المنيا 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 28 38

ابو رماد 29 37

حلايب 29 35

رأس حدربة 29 34 ​