"الأعلى للإعلام" يبدأ تطبيق الضوابط على البرامج.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

يبدأ المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، في تطبيق الضوابط الإعلامية على وسائل الإعلام، الأحد المقبل.

وأشار بيان للمجلس إلى أن الضوابط المُفعلة الأحد، تهتم بتنظيم عمل البرامج: الدينية، والطبية، والرياضية، والتوك شو.

كما تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقي، في اجتماع لها الأحد، مخالفات التغطية الإعلامية للواقعة المعروفة إعلاميا بـ"إغماء مدرسة بورسعيد"، وذلك بناءً على تقارير لجنة الرصد بالمجلس، حيث تبحث مخالفات 18 موقعًا إلكترونيًا بالإضافة إلى قناة "يوتيوب"، فبركوا الأخبار والواقعة بالإضافة إلى تجاهلهم نشر الحقائق بعدما أوضحت المدرسة حقيقتها.

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كما تناقش اللجنة جميع مخالفات "السوشيال ميديا" وحسابات "فيسبوك" التي يزيد ماتبعيها عن 5 آلاف عضو، على أن يتم تطبيق لائحة الجزاءات بصرامة بدءًا من الغرامات المالية والتى تنتهي بالحجب.

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