الولايات المتحدة تدرج الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" على قائمتها السوداء

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على ربانها.

والناقلة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق قبل أن تفرج السلطات هناك عنها هي محور مواجهة بين طهران وواشنطن.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة في بيان "سفن مثل أدريان داريا 1 تمكنت من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب".

وأضافت "أي شخص يقدم الدعم لأدريان داريا 1 يجازف بتعرضه للعقوبات". اقرأ أيضاً.. ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" تغير وجهتها إلى كالاماتا

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