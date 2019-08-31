كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإمارات" توزع الحقائب المدرسية على منتسبي مركز الشيخ زايد في تركمانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت سفارة الدولة لدى عشق آباد أكثر من 200 حقيبة مدرسية مع قرطاسيتها على الأيتام المنتسبين إلى مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لرعاية الأيتام، لمساعدتهم على استقبال العام الدراسي الجديد بشكل أفضل، وذلك في إطار الجهود الإنسانية الرامية لدعم العملية التعليمية في تركمانستان.

وأشرف عبد العزيز الهاشمي القائم بالأعمال في السفارة، على تسليم تلك المساعدات التي رسمت البسمة على وجوه الأيتام وبثت البهجة والسرور في نفوسهم، وقال إن الهدف من عمليات التوزيع هو تقديم العون والمساعدة لتوفير جميع الاحتياجات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه المساهمة من سفارة الدولة تأتي في إطار عام التسامح، وأكد أن دولة الإمارات أضحت اليوم عاصمة إنسانية عالمية ومركزا للعمل الإنساني.