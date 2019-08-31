كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات: قرعة إلكترونية لأرقام مرشحي "الوطني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنها تعكف على إجراء قرعة عبر النظام الإلكتروني الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لتوزيع الأرقام بشكل عشوائي على أسماء المرشحين ضمن القوائم النهائية ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وأوضحت اللجنة أنه فور صدور القائمة النهائية سيحصل كل مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 على رقم خاص به يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.