كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 متمردين في أول عملية للجيش بعد عودة "فارك" لرفع السلاح بكولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الكولمبي إيفان دوكي، مقتل 9 متمردين، بينهم قيادي، من عناصر حركة "فارك" السابقين الذين أعلنوا العودة لحمل السلاح، في عملية عسكرية للجيش بجنوب كولومبيا.

وأوضح الرئيس الكولومبي في حديث للصحفيين، امس الجمعة، أن العملية جرت في بلدية سان فيسينتي ديل كاغوان بمنطقة الغابات في محافظة كاكيتا جنوب البلاد.

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وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل قائد خلية المتمردين خيلداردو كوتشو، الذي اتهمته السلطات الكولومبية بالتورط في تهريب المخدرات وعمليات الاختطاف وتخويف الشخصيات الاجتماعية المحلية.

وكانت هذه أول عملية عسكرية بعد إعلان إيفان ماركيز وخيسوس سانتريتش، القياديين السابقين في حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، الخميس، عن عودة جماعتهما للنشاط المسلح ضد الحكومة.