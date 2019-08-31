كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة دبي": 615 زيارة منزلية لأصحاب الهمم تم تنفيذها في النصف الأول من 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغ عدد الزيارات المنزلية التي نفذتها هيئة الصحة بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 لأصحاب الهمم 615 زيارة تم خلالها تقديم العلاجات اللازمة لهم في المنازل وفق منظومة متكاملة بفكر جديد ومنهجية حديثة.

وقالت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة لـ"صحيفة البيان"، إن الهيئة أنجزت المسارات الرئيسية الخمسة الخاصة بأصحاب الهمم تحقيقاً لاستراتيجية حكومة دبي، ويشمل المسار الأول «منافع صحية لأصحاب الهمم»، حيث تم إعداد سجل خاص لأصحاب الهمم يشمل جميع الحالات، وتطبيق برنامج متكامل لنظام التصنيف الشامل للتشخيص المرضي والوظيفي في القطاعين الحكومي والخاص، والتواصل مع صناع القرار لإصدار اللوائح والأنظمة اللازمة لضمان تطبيق البرنامج.