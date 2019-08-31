كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانا: الجيش السوري يعلن وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر عسكري سوري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح اليوم السبت، مؤكدا الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن المصدر قوله إنه تمت "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح الـ 31 من أغسطس الجاري مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين".

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وقد أعلن المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم في وقت سابق قرار الجيش السوري وقف إطلاق النار من جانب واحد في إدلب اعتبارا من يوم السبت.

وقال المركز الروسي في هذا الصدد: "من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية من جانب واحد، اعتبارا من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019 في منطقة وقف التصعيد في إدلب".