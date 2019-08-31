كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الكويت: التسجيل في أسبوع "الباي فورس" بالمواقع الحالية بالكليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت دكتورعلي المطيري الجميع بمناسبة قرب بداية العام الجامعي 2019/2020 مع ما يحمله من تحديات وآمال، حيث سيتم انتقال 6 كليات إلى الحرم الجامعي الجديد في الشدادية وستبدأ الدراسة في هذا الحرم مع بداية العام الجامعي- بحسب ما نشرت صحيفة الأنباء الكويتية.

وعبر المطيري عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الجميع لتسهيل عملية الانتقال والمساهمة في هذا الحدث التاريخي المهم وهو بدء الدراسة في الحرم الجامعي في الشدادية.

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وأكد أنه تم إعداد خطة الجدول الدراسي وذلك بالتواصل مع الكليات المختلفة في ضوء انتقال بعض الكليات إلى الحرم الجامعي الجديد في الشدادية، وقد تم الأخذ بالاعتبار تقديم مقررات كافية للطلبة للتسجيل في جميع مواقع الجامعة ووضع فاصل زمني كاف للانتقال بين المواقع المختلفة، كما تم إدخال القاعات الدراسية الجديدة في الحرم الجامعي بالشدادية في نظام التسجيل حتى يتم تسكين المقررات الجديدة فيها.

كما عبر عن تهانيه الحارة للطلبة المستجدين الذين التحقوا بالجامعة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019/2020 وكذلك الطلبة المقيدين، حيث تم قبول 4850 طالبا وطالبة مما جعل عدد الطلبة المقيدين بالجامعة 34872، آملا أن تمكنهم جامعة الكويت من بلوغ أهدافهم المختلفة عن طريق توفير بيئة تعليمية صحية وجو أكاديمي متميز.

وارتأت الإدارة الجامعية أن تكون الاختبارات النهائية لطلبة الكلية في موقع الخالدية، وذلك حرصا من الإدارة على سلامة الطلبة وتقليل انتقالهم بين المواقع الجامعية ونظرا لأن انتقال كلية الهندسة والبترول سيكون انتقالا جزئيا.