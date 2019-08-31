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العين الإخبارية - وكالاتالسبت 2019/8/31 07:54 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية - أ.ف.ب
أعلنت كوريا الشمالية، السبت، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن سلوك بيونج يانج ستجعل المحادثات مع الولايات المتحدة أكثر صعوبة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي قال في تصريحات صحفية منذ أيام "إن واشنطن ستستمر في فرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية ما لم تنزع أسلحتها النووية".
وأجرت كوريا الشمالية الشهر الجاري عددا من التجارب الصاروخية، في الوقت الذي تشهد فيه المفاوضات مع واشنطن توترا سائدا وجمودا وتعثرا واضحا.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى، وأن الاختبارات التي يقوم بها ستتوقف عند انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها واشنطن وسيؤول.
وأعلن الزعيم الكوري الشمالي مطلع أغسطس/آب الجاري أن هذه العمليات تشكل "تحذيراً جدياً" موجهاً إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بسبب التدريبات العسكرية المشتركة التي يجريها البلدان.
وتندد بيونج يانج بهذه المناورات العسكرية السنوية التي تعتبرها تدريبات تمهيداً لغزوها، غير أنها كانت تمتنع عن تنفيذ تجارب خلالها.
كانت هذه تفاصيل خبر بيونج يانج عن تصريحات بومبيو: تجعل المحادثات مع واشنطن "صعبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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