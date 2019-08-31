خاص.. وكيل جروس ينفي مفاوضات الأهلي المصري

نفى محمد حبشي وكيل أعمال المدرب السويسري كريستيان جروس، وجود أي مفاوضات من جانب الأهلي المصري، من أجل تولي قيادة الفريق، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي.

وارتبط اسم أكثر من مدرب بقيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة، أبرزهم الإسباني كيكي فلوريس والأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي مانويل جوزيه.

وقال حبشي، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، إنه لم يتلق أي اتصالات من أي مسؤول من النادي الأهلي، للتعاقد مع جروس.

وترددت أنباء عن اقتراب القلعة الحمراء من التعاقد مع مدير فني سويسري، وكان رينيه فايلر أبرز المرشحين بجانب جروس.

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ويمتلك جروس تجربة جيدة في الملاعب المصرية، حيث قاد الزمالك الموسم الماضي، ونجح في التتويج معه بلقب الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر المصري السعودي.

وتطرف للحديث عن مفاوضات أهلي جدة قائلا: "جروس اسمه مطروح بقوة لتولي قيادة الفريق، وذلك حال حدوث نتيجة سلبية للفريق أمام الاتفاق في الجولة الثانية من الدوري السعودي".

ويواجه أهلي جدة نظيره الاتفاق، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتولى المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش قيادة الفريق السعودي خلال الفترة الحالية، وسط اتجاه داخل مجلس الإدارة، للإطاحة به وإعادة جروس على رأس القيادة الفنية.

وسبق لجروس أن قاد أهلي جدة لمدة 3 مواسم، نجح خلالها في التتويج بـ3 ألقاب وهي الدوري السعودي وكأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.