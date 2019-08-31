Advertisements

ما هي علاقة ترامب وميلانيا باستغلال القاصرات جنسيا

السبت 31 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

نشرت صحيفة بريطانية حفلة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا والملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين، والذي انتحر خلال تواجده في السجن، والأمير البريطاني أندرو في نادي بولاية فلوريدا الأمريكية عام 2000.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تلك الحفلة تمت في نفس العام الذي تم فيه رفع دعاوى قضائية تتهم إبشتاين باستغلال القاصرات جنسيا.

Advertisements

وأوضحت أن تلك الحفلة أقيمت في نادي، مار أيه لاجو، الذي يملكه ترامب بولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن الصور تظهر أيضا وجود سيدة الأعمال الأمريكية جيسلين ماكسويل، المتهمة بشراء فتيات قاصرات لإبشتاين للمتاجرة جنسيا بهن.

وأضافت أن فرجينيا روبرتس، التي كانت تعمل في ذلك الوقت كمساعدة في النادي، قالت إن ماكسويل قامت بعد بضعة أشهر بتجنيدها لأغراض جنسية تابعة لإبشتاين.

وذكرت الصحيفة أن إبشتاين كان يتردد بانتظام على النادي في الفترة من عامي 1990 حتى 2000، وتم توثيق تلك الزيارات، لكن تم منعه بعدها من دخول المنتجع بسبب خلافات تمت بين إبشتاين وترامب.