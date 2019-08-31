الخارجية الأمريكية: معلوماتنا تؤكد توجه الناقلة الإيرانية إلى سوريا

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الخارجية الأمريكية: معلوماتنا تؤكد توجه الناقلة الإيرانيةإلى سوريا

السبت 31 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إن واشنطن ستستمر في فرض العقوبات على إيران أكبر رعاة الإرهاب في العالم، وإنه ستتم محاكمة أي شخص يحاول تقديم الدعم للنظام الخارج عن القانون.



وأكد بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن بلاده لديها معلومات موثوقة بأن الناقلة "أدريان داريا 1" في طريقها إلى طرطوس بسوريا.

وأضاف بومبيو أنه كان خطأ كبيرا الثقة بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سوريا.

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وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" وقائدها‎.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان، أن سفينة "أدريان داريا 1" وضعت على قوائمها السوداء، لأنها تمكن فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني من بيع كميات ضخمة من النفط لتمويل أنشطة النظام ونشر الإرهاب.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن من يقدم دعما للسفينة "أدريان درايا 1" يخاطر بتوقيع عقوبات عليه، مشددة على منع فيلق القدس ومليشيا الحرس الثوري من الاستفادة من مبيعات النفط المحظورة.