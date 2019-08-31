ترند الموجز|الحكومة تعتمد إجازة رأس السنة الهجرية.. ورينيه فايلر الأقرب للأهلي.. وبعد نجاته من الموت 54 غرزة لعمرو زكي.. وفتاة تثير الجدل وتعلن عن تجميد بويضاتها

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، رسميا.. الحكومة تعتمد إجازة رأس السنة الهجرية، والأهلي يتراجع عن التعاقد مع مراد ياكين.. ويستقر على رينيه فايلر.. أبرز محطاته مع أندرلخت البلجيكي.. وحصل على بطولتين فقط في مشواره التدريبي، وشقيق عمرو زكي عن حالته الصحية: ’’أخد 54 غرزة.. والسرعة سبب الحادث.. ونجا من الموت بإعجوبة‘‘، فتاة مصرية تثير الجدل وتعلن عن تجميد بويضاتها: ’’مش لاقيه زوج مناسب‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

رسميا.. الحكومة تعتمد إجازة رأس السنة الهجرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم السبت 31 أغسطس، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441 هجريا.

وأوضحت الدار، في بيان لها، أنها استطلعت هلال شهر المحرم بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 من ذي الحجة لعام 1440 هجريا، الموافق 30 أغسطس 2019 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وبذلك يكون السبت إجازة رسمية في الحكومة والقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يكون الأحد يوم عمل طبيعي.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية.

وأوضح رئيس الوزراء، في بيان الثلاثاء، أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء، جموع الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال "مدبولي"، في التهنئة التى نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو الله أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

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الأهلي يتراجع عن التعاقد مع مراد ياكين.. ويستقر على رينيه فايلر.. أبرز محطاته مع أندرلخت البلجيكي.. وحصل على بطولتين فقط في مشواره التدريبي

اقترب السويسري رينيه فايلر، من تدريب النادي الأهلي، خلفا للأوروجواياني مارتن لا سارتي، والذي تمت إقالته، بعد خروج المارد الأحمر من دور الـ16 من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز.

وكشف مصدر من الأهلي، في تصريحات لموقع "مصراوي" أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مبدئي مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر على قيادة الفريق في الموسم الجديد، ومن المنتظر الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي الساعات القادمة.

وكانت وسائل إعلام قد تحدث عن وجود مفاوضات مع السويسري مراد ياكين، المدير الفني السابق لبازل، ولكن يبدو أن فرص مواطنه رينيه أكبر في تولي القيادة الفنية للمارد الأحمر.

رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973، يبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته 8 فرق، بين الفرق الأولى وفرق الشباب.

وتولى فايلر تدريب عدة أندية أوروبية، من أبرزها أندرلخت البلجيكي في موسم (2016 - 2017)، وقاده للقب الدوري بعد غياب خمس سنوات كما كانت آخر محطاته مع فريق لوزان السويسري خلال العام الجاري.

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وتعد أبرز محطات فايلر التدريبية، هي تلك المحطة التي قاد فيها فريق أندرلخت، أكبر الأندية البلجيكية، وواحدًا من الأسماء المعروفة في الكرة الأوروبية.

وتولى فاير منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف، إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018.

وخلال تلك الفترة، قاد فايلر الفريق في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة، حيث أحرز معه الفريق 128 هدفًا، واستقبلت شباكه 74 آخرين.

خلال مسيرة فايلر كاملة لم يتحصل سوى على البطولتين، وكانا البطولتين رفقة فريق أندرلخت، حيث فاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.

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شقيق عمرو زكي عن حالته الصحية: ’’أخد 54 غرزة.. والسرعة سبب الحادث.. ونجا من الموت بإعجوبة‘‘

كشف صابر زكي شقيق عمرو زكي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث مروع بسيارته، على طريق الساحل الشمالي.

وقال صابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" أن حالة شقيقه مستقرة الآن وبدأ يتكلم ببطيء خفيف منذ 3 ساعات، مشيرا إلى أن الحادثة كانت الساعة الخامسة فجرًا بالقرب من بوابة بورتو جولف مارينا.

وأضاف:" عمرو زكي كان يسير بسرعة كبيرة وميكروباص اصطدم به من الخلف مما أدى إلى انقلاب السيارة، وتم إجراء الفحوصات الطبية له وتم إجراء 40 غرزة في رأسه وحوالي 14 غرزة في قدمه، لديه شرخ في الحوض و 3 أضلع".

وأشار إلى أن الأطباء قرروا وضع عمرو تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة حتى تستقر حالته الصحية.

واختتم قائلا: "عمرو ربنا نجاه من الموت، وفضل ورضا من عند ربنا الإيرباج لما فتح دفعه في خلف العربية وليس بجانبها".

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فتاة مصرية تثير الجدل وتعلن عن تجميد بويضاتها: ’’مش لاقيه زوج مناسب‘‘

أثارت فتاة مصرية، تدعى ريم مهنا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها عن تجميد بويضاتها، حفاظا على فرصتها في الإنجاب في حال تأخر زواجها لما بعد سن الثلاثين أو الأربعين.

ويعتبر قرار ريم، غريب على مجتمعنا والأول من نوعه، بحجة عدم ظهور الزوج المناسب لها حتى الآن.

وقالت الفتاة في فيديو نشرته عبر صفحتها بالفيس بوك: "تجميد البويضات هي عملية يتم فيها الحقن وتساعد على تنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق ثلاث فتحات بالبطن بحجم صغير جدا لا يوجد لهم أى أثر بعد العملية، ويتم من خلالها سحب البويضات، ووضعها فى ثلاجة لتتم عملية التجميد، ويتم حفظها لمدة عشرين أو ثلاثين عاما وتكون صالحة للاستخدام".

وعن مصير البويضات المجمدة في حال زواجها، قالت: "لو اتجوزت وحصل حمل طبيعي، خلاص تمام مش هحتاج لها، ولكن لو محصلش حمل هعمل حقن أنابيب للبويضات بتاعتي".

وعن سبب إعلانها هذا الأمر، أوضحت ريم: “شاركت الناس بالفيديو ده علشان عدة أسباب، أولها لو واحدة عاوزه تعمل كده تاخد الفكرة وثاني سبب هو تأخر زواج الفتيات”.

وفسرت ريم قدومها على تجميد بويضاتها، قائلة: "أنا كنت مقتنعة أننى أرغب فى الزواج بعد سن الثلاثين بسبب تحقيق أحلامي فى رسم خريطة حياتي فى العمل و هذا مناسب لي".

وشددت الفتاة على أنها لا تتكهن بحساب الفترة التى ستتزوج فيها بعد سن الثلاثين حتى ظهور الشخص المناسب الذى ينال حبها، ومن الممكن أن يحدث هذا فى سن متأخر بعد الاربعين ويكون وضع الإنجاب صعب فى هذا السن، وبعد البحث لفترة طويلة وجدت أن تجميد البويضات هو الأفضل فى هذه المرحلة لعدم الاستعجال فى الزواج.

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