الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية وقبطانها

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ أن ​السلطات الأميركية​ فرضت ​عقوبات​ على ناقلة ​النفط​ الإيرانية أدريان ​داريا​ 1 - المتهمة بنقل نفط إلى ​سوريا​ رغم العقوبات، وعلى قبطانها.

وأوضحت الوزارة في بيان ان "أدريان داريا 1 تُعتبر ملكيّةً محظورة وفقًا لقرار تنفيذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية". وأضافت أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف ايضا بهذه العقوبات.

ولفتت إلى ان "الناقلة تحمل 2,1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني الذي يستفيد منه بنهاية المطاف ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني".