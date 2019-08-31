مصادر "القوات" للجمهورية:نريد أن نثبت أن مكافحة الفساد ليست بالشعارات

لفتت مصادر "​القوات​" عبر "الجمهورية" الى أننا "نريد ان نثبت انّ ​مكافحة الفساد​ ليست بالشعارات الرنانة وليست بالتصاريح والمواقف والبيانات فمكافحة الفساد تتمّ من خلال الافعال، ومن خلال الذهاب الى النهاية في الملفات التي تُفتح، ولذلك، نعم قررنا منذ فترة ونحن مستمرون في ذلك، وسيرى ​اللبنانيون​ هذه الممارسة التي ننتهجها وكيفية مقاربة الملفات، وهذا الامر قد لا يعجب البعض ولن يعجب البعض، فهذا شأنه ونحن لسنا معنيين بذلك".

اضافت: "ما يهمنا هو انّ هناك مسائل لم يعد هناك مجال للاستمرار فيها على هذا المنحى التي هي فيه، فالبلد لا يحتمل او بالاحرى لم يعد يحتمل، والناس لم تعد تحتمل، الناس ملّت وتعبت من الحكي لمجرد الحكي، ومن المزايدات الكلامية ومن غياب الافعال، نحن سنذهب الى افعال وسنُظهر كيفية الوصول الى التغيير المنشود والمطلوب، وسنحمّل كل من يعترض هذا السبيل المسؤولية من دون ان نكون نميّز بين خصم او حليف، ولا توجد لدينا اي غرضيّة سياسية، تمنعنا من ان نذهب الى الآخر في الملفات التي نعمل عليها"، مشددا على أننا "نمارس قناعاتنا ولن نتراجع عن الاهداف التي نرسمها، لأنّ الوضع فعلاً لا يمكن ان يبقى على ما هو عليه، فلا يجوز، بل من غير المسموح ان يستمر على المنوال الحالي".