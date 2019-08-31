الجيش: توقيف أشخاص لإقدامهم على ترويج المخدرات في برج حمود وبرمانا

أعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان انه "دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ في منطقة ​برج حمود​ منزل المدعو (م.ن)، حيث أوقفته وبرفقته كل من المواطنين (ب.أ) و(ك.غ). ثم دهمت الدورية المذكورة في محلة ​الدكوانة​ منزل الأخير، وضبطت داخل المنزلين كمية كبيرة من ​المخدرات​ وآلات لتصنيعها، وأسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الخلوية واللاسلكية المختلفة. ويرتبط المذكورون بشكل وثيق بالمدعو (ع.م.)، وهو أحد كبار تجار المخدرات والمموّن الأساسي لهم. وفي محلة ​برمانا​ أوقفت دورية من المديرية أيضاً المدعو (أ.س)، لقيامه بترويج المخدرات وضبطت بحوزته كمية مختلفة منها. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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