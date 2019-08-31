كنعان: المطلوب وضع قرارات اجتماع بعبدا موضع التنفيذ عبر اجراءات عملية

لفت أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ لـ"الجمهورية" الى أن " علاقتنا مع ​البنك الدولي​ ممتازة وهي تتسمّ بالتعاون على مختلف الأصعدة التقنية والمالية والتمويلية، وقد حدّدنا في هذا الاجتماع الاولويات المشتركة ومن بينها الاصلاحات المطلوبة في ​قطاع الكهرباء​ والخطة، كما ​الإقتصاد​ الرقمي المعروف ب​الحكومة​ الالكترونية، بالإضافة الى استكمال ما بدأناه في موازنة 2019 من تخفيض للعجز والنفقات العامة".

وحول اجتماع الاثنين، رأى أن "المطلوب وضع مقررات اجتماع ​بعبدا​ الأول موضع التنفيذ من خلال الاتفاق على اجراءات عملية ترتكز على زيادة الايرادات من خلال رؤية اقتصادية تقوم على تطوير قطاعات منتجة من خلال مشاريع محددة واصلاحات مالية بنيوية وادارية ضرورية لزيادة معدلات النمو بالتوازي مع ​سياسة​ تخفيض النفقات ومكافحة الهدر في الادارة والمؤسسات العامة".