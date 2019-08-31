"الجمهورية":البنك الدولي اكد لعون قراءته الايجابية للتوجهات الاقتصادية

علمت "الجمهورية" انّ "وفد ​البنك الدولي​ اكّد خلال لقاءه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ قراءته الإيجابية للتوجّهات الإقتصادية"، منوّها "بالإجماع السياسي على مواجهة الوضع الصعب"، مشيرة الى أن "الوفد ركز على أن أي تفاهم سياسي ​لبنان​ي يعزّز الإجراءات الواجب اتخاذها على المستويات الإقتصادية والإجتماعية، وهو يتطلع الى الطاولة الإقتصادية يوم الإثنين المقبل".

ولفتت المعلومات الى أن "البنك الدولي يرعى سلسلة مشاريع ومستعد لمساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي توسّع فرص العمل وتقلّص حجم ​البطالة​ في لبنان"، مضيفا: "البنك الدولي مستعد للدعم في مجالات استثمار ​المياه​ ولا سيما مشاريع ​السدود​ وتوفير المياه الصالحة للشرب، وهو يرى ضرورة في ان تكون المشاريع المرفوعة من ​الدولة​ واضحة وشفافة في تمويلها وفي آدائها وخدماتها ليتوفر لها الدعم المطلوب"، مشددة على أن "البنك الدولي مهتم ب​سياسة​ تعزيز وشق الطرق والاتوسترادات الدولية وتحسينها في حدود الـ 8000 كيلومتر كما بالنسبة الى مشاريع صناعة التكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية، فتمويلها متوفر".