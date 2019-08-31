توقيف تجار أسلحة مهربة من سوريا إلى لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه توافرت معلومات لدى مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام: ع. أ. (مواليد عام 1979، مكتوم القيد) بالإتجار بالأسلحة الحربية.على الأثر، جرى توقيفه، وبالتحقيق معه، اعترف بشراء أسلحة حربية مهرّبة من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، بالإشتراك مع المدعو: ح. ج. (مواليد عام 1967، لبناني، العمل جارٍ لتوقيفه) الذي يقوم بتسهيل ​عملية تهريب​ هذه الأسلحة عبر المعابر غير الشرعية، واعترف بأنه يقوم بتأمين زبائن لبيع هذه الأسلحة في لبنان، وانه باع سابقاً كمية منها إلى عدد من الزبائن، ومنهم:_ أ. خ. (مواليد عام 1997، لبناني)_ ح. م. (مواليد عام 1998، لبناني)_ ش. أ. (مواليد عام 1992، لبناني)_ ي. ش. ن. (مواليد عام 1987، سوري)الذين جرى توقيفهم، وضبط بندقية "كلاشنكوف" ومسدسَين حربيَين عيار /9/ ملم. وكمية من الذخائر، ومنظار حربي.أودع الموقوفون مع المضبوطات ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارتهط.