أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ أنه بتاريخ 1/9/2019 سيقام سباق ترياتلون – صيدا 2019، لذلك ستتخذ ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ اعتباراُ من الساعة 3.00 فجراً تدابير السير التالية : - قطع الطريق بالاتّجاهين من محلّة الاولي الى محلّة ​جامع الزعتري​ عند كورنيش صيدا البحري. - تحويل اتّجاه السير القادم من ​مدينة بيروت​ باتّجاه ​الجنوب​ فوق الجسر Advertisements - تحويل السير القادم من الجنوب باتّجاه مدينة بيروت من محلّة تقاطع الزعتري البحري باتّجاه جامع الصدّيق - اخلاء الطريق المذكور بالاتّجاهين من السيارات المتوقفة بمحاذاته. وطلبت التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على ​السلامة العامة​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير غدا بسبب سباق ترياتلون – صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.