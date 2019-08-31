حكمت ديب ينفي ما اشيع عن فرض ضرائب جديدة على المواطنين

نفى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ الكلام الذي أشيع عن فرض ضرائب جديدة على المواطنين، مشيرا عبر "الجمهورية" الى ان "ما سيحصل الاثنين في ​بعبدا​ هو حوار مبني على دراسة كلّ الاحتمالات الموضوعة، وذلك لتحديد الآلية التي ستساهم في إنقاذ الوضع الإقتصادي"، مؤكدا أن "التيار الوطني الحرّ لن يقبل بأن يتحمّل ذوو الدخل المحدود وحدهم مسؤولية إنقاذ الوضع الإقتصادي، في حال تمّ فرض ضرائب جديدة".

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